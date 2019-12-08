الهلال الرابح الأكبر من خليجي 24

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ينتظر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو حصاد مشاركة 6 من لاعبي الفريق بصفة أساسية مع المنتخب الأول في بطولة كأس الخليج الـ24 التي اختتمت أمس في الدوحة، حيث يأمل أن يكون ذلك داعما للزعيم في مشواره الأول ببطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق في قطر بدءا من الأربعاء المقبل الموافق 11 ديسمبر وحتى 22 منه، بمشاركة أبطال القارات ليفربول الإنجليزي (بطل أوروبا) وفلامينجو البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية) والهلال (بطل آسيا) والترجي التونسي (بطل أفريقيا) ومونتيري المكسيكي (بطل دوري أبطال الكونكاكاف) وهينجين سبورت (بطل قارة أوقيانوسيا) والسد القطري (منظم البطولة).

في الوقت نفسه، يخشى لوشيسكو حدوث آثار سالبة على بعض اللاعبين من المشاركة في البطولة الخليجية، رغم أن الفوائد التي سيجنيها من هذه البطولة أكثر من أضرارها.

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وتضم صفوف الأخضر من لاعبي الهلال كلا من سالم الدوسري وسلمان الفرج وعبدالله عطيف وهتان باهبري ومحمد كنو وياسر الشهراني ونواف العابد، إلا أن الأخير لن يظهر في مونديال الأندية لعدم قيده ضمن القائمة.

فوائد الهلال من خليجي 24

وجود 50% من لاعبي الفريق بالدوحة فترة طويلة منحهم التعود على أجواء وطقس الدوحة

التعود على الملاعب القطرية خاصة استاد خليفة الدولي الذي سيشهد المباراة الثانية أمام فلامينجو حال تخطي الترجي التونسي

التعود على ضغط المباريات

زيادة التجانس والانسجام بين اللاعبين

الاستمرار في أجواء المباريات التنافسية

إراحة عناصر أساسية خلال توقف الدوري، خاصة المحترفين الأجانب

تجهيز البدلاء من خلال التدريبات اليومية والمشاركة بكأس الملك

التأقلم مع الجمهور وصيحات المدرجات

التعود على اللعب دون ورقة الجمهور

خوض مونديال الأندية بروح معنوية عالية نتيجة قيادة الأخضر لانتصارات مدوية

تجهيز اللاعب المؤثر محمد كنو وإعادته للفورمة

أضرار الهلال من خليجي 24