جدة إيغلز بطل الدوري النسائي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب - جدة توج فريق جدة إيغلز بطلا لدوري جدة النسائي لكرة القدم الذي يعتبر أول بطولة نسائية رسمية في كرة القدم، تحت مظلة الاتحاد السعودي الرياضة للجميع على مستوى المملكة بمشاركة 6 فرق. حضر التتويج أمس الأول عدد من نجوم الكرة السعودية السابقين هم: خالد قهوجي وصالح الصقري ونايق القاضي ومناف أبوشقير ومحسن العيسى، ومن الحكم السابق مرعي العواجي والرئيس السابق للجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم أيمن الرفاعي. جوائز البطولة أفضل حارسة: حصة السديري من فريق جدة إيغلز

أفضل لاعبة: بيان صدقة من فريق جدة إيغلز

أفضل هدافة: رغد مخيزن من فريق مراس

أفضل روح رياضية: فريق ذا ستورم



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