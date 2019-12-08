لوشيسكو .. ابن الوز عوام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكدت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل صحة وجهة نظرها في التعاقد قبل نحو 5 أشهر مع المدرب الروماني رازفان لوشسيكو واختياره رجلا للمرحلة.

كما قادت الإدارة منتقديها في البداية على التعاقد مع مدرب بقيمة عالية بعد سداد قيمة الشرط الجزائي بعقد المدرب مع ناديه السابق باوك اليوناني (بمليوني يورو)، للتصفيق لها وتهنئتها على حسن اختيار لوشيسكو كرجل للمرحلة، وخاصة أنه رغم قصر الفترة قاد الزعيم للقب دوري أبطال آسيا للمرة الأولى منذ عام 2000.

وينتمي لوشيسكو (51 عاما)، اللاعب السابق لعدة أندية منها رابيد بوخارست، إلى عائلة رياضية، حيث يرى في والده معلمه ومدربه ومثله الأعلى، وخاصة أن والده هو اللاعب والمدرب الروماني الشهير ميرسيا لوشيسكو (74 عاما) الذي تولى من قبل تدريب العديد من الأندية مثل رابيد بوخارست نفسه وغالطة سراي وبشكتاش التركيين وشاختار دونيتسك الأوكراني وزينيت سان بطرسبرج الروسي، إضافة إلى المنتخب التركي.

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ويعود لوشيسكو إلى قطر بعد 5 أعوام من الرحيل عن تدريب فريق الجيش القطري لقيادة الهلال بكأس العالم للأندية، حيث يتطلع إلى استغلال خبرته بالأجواء في قطر والحماس الشديد في فريقه للوصول بعيدا في مونديال الأندية رغم قوة المنافسات، وفي مقدمتها المواجهة مع الترجي التونسي بالدور الثاني.

وإذا اجتاز لوشيسكو موقعة الترجي سيكون على موعد مع مواجهة برازيلية صعبة في المربع الذهبي حيث يلتقي فلامنجو البرازيلي.

لوشيسكو مع الهلال وأندية أخرى

حقق مع الهلال نسبة انتصارات بلغت أكثر من 65%

3 مباريات فقط له مع الهلال انتهت بالهزيمة

حقق مع رابيد بوخارست الروماني كأس رومانيا مرتين في عامي 2006 و2007.

فاز مع باوك اليوناني بلقب الدوري اليوناني موسم 2018 / 2019 وكأس اليونان مرتين

الفوز بلقب دوري أبطال آسيا مع الهلال هو الإنجاز الأبرز في مسيرته التدريبية

والد لوشيسكو لاعب ومدرب