شتاء الاتحاد يستهدف 3 محترفين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عمر أمانات - جدة

تدرس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي فكرة التعاقد مع 3 محترفين أجانب خلال الأسابيع المقبلة في مركزي الوسط والهجوم لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعد أن تبين للجهاز الفني بقيادة الهولندي تين كات ضعفا في رأس الحربة المباشر والجناح وصانع الألعاب على صعيد اللاعبين المحليين والأجانب الذين يمثلون الفريق حاليا.

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وتجري إدارة النادي مشاوراتها مع تين كات الذي لا يزال يدرس نقاط ضعف الفريق لتقويتها، حيث لم يفصح حتى الآن عن الأسماء التي يريد التعاقد معها رغم تبقي 23 يوما على بداية فترة الانتقالات الشتوية.

ميدانيا رفض تين كات إراحة اللاعبين أمس بعد أن خاضوا مباراة أمام الصفا ضمن دور الـ 32 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث وجه اللاعبين الذين قادوا الفريق للفوز 4 - 1 لتأدية مران استرجاعي، فيما أدى البقية تدريبات لياقية وفنية.

من جهة أخرى بدأت أعمال تجهيز ملعب النادي بصورة أفضل، تمهيدا لاحتضان تدريبات برشلونة الإسباني مطلع يناير المقبل، تأهبا لكأس السوبر الإسباني الذي سيقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في الفترة من 8 - 12 يناير بمشاركة 4 أندية للمرة الأولى، وهي بجانب برشلونة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفالنسيا.