شكرا لقرائتكم المصري يتقدم على بطل نيجيريا بهدفين فى الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى فريق المصري البورسعيدي الشوط الأول متقدما على نظيره اينوجو رينجرز النيجيري بهدفين دون رد في ثاني مبارياته بدور المجموعات بالكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمعها على إستاد المكس بالإسكندرية والتي يتأهل فيها صاحبي المركزين الأول والثاني من المجموعات الأربع لدور الثمانية.

تقدم أوست أوموتو فى الدقيقة السادسة قبل ان يضيف أحمد ياسر الهدف الثانى بطريقة رائعة فى الدقيقة 27

ويخوض المصري مباراة اليوم بعدما سبق ونجح في تحقيق فوزا صعبا على نوذابيو الموريتاني في الجولة الأولى خارج ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين رافعا رصيده إلى 3 نقاط ، بينما خسر رينجرز على ملعبه أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف .

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ولعب المصري مباراة اليوم بتشكيل مكون من، حراسة المرمى احمد مسعود، وخط الدفاع، كريم العراقى، أحمد شوشة، سعيدو صنبورى، بهاء مجدى، وفى الوسط، مفتاح طقطق، إيرى ايميكا، إسلام عطية، حسن على، وفى الهجوم أحمد ياسر، أوستن أموتو.

يدخل المصرى المباراة في المركز الثانى للمجموعة بفارق الأهداف عن بيراميدز المتصدر ، بعد فوزه في لقاء الجولة الأولى على نوذابيو بطل موريتانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، بينما يحتل بطل نيجيريا المركز الثالث بعد الهزيمة في الجولة الأولى امام بيراميدز .

يدير مباراة المصري ورينجرز النيجيرى السوداني محمد حسين حكم الساحة ومساعديه عمر حامد وعبد الجابر محمد والحكم الرابع صبري فضل .