شكرا لقرائتكم "تذكرتي" تشكر جماهير الأهلي والزمالك..وتعدهم بالأفضل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجهت شركة تذكرتي الشكر لجماهير الأهلي والزمالك، بعد المظهر الرائع والألتزام المثالي بالتعليمات والتحلي بالروح الرياضية ، بعد حضورهما مواجهتي الأهلي والهلال السوداني والزمالك وأول أغسطس الأنجولي ببطولة دوري أبطال افريقيا في ملعب السلام.

وتعد شركة تذكرتي بالعمل على تسهيل كل الأمور للجماهير بشكل أفضل واكثر تنظيماً خلال الفترة المقبلة، بعد نجاح جماهير القطبين في كسب الرهان، ونجاحهم في ان يكونوا عند حسن الظن بهم، ليستكملوا نجاح بطولتي امم افريقيا للكبار والشباب تحت ٢٣ سنة خاصة على مستوي ملف الحضور الجماهيري.

وتؤكد شركة تذكرتي ان استمرار سلوك جماهيرنا بهذا الشكل المثالي سيساهم بما لا يدع مجالا للشك في إعادة الجماهير للمدرجات بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.