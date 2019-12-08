ديسابر يحشد قوته الضاربة لمباراة نواذيبو الموريتاني بالكونفدرالية

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جدة - عمرو شويل أعلن الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة نواذيبو الموريتاني بعد قليل على ستاد الدفاع الجوي ضمن ثاني مباريات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية. وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي Advertisements خط الدفاع: رجب بكار - أحمد أيمن منصور - علي جبر – ولفريد كانون خط الوسط: إسلام عيسي - محمد فاروق - نبيل عماد دونجا - عمر جابر - إيريك تراوري خط الهجوم: جون أنطوى وعلى دكة البدلاء: المهدي سليمان - دودو الجباس - عبد الله السعيد - عمر لعيوني - محمد فتحي - محمد حمدي - عبد الله بكري

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