شكرا لقرائتكم الأهلي يفوز على إنبي بدورى 1999 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشهدت المباراة حضور المغربي شعيب سيكوك محلل الأداء بالفريق الأول لمتابعة شباب الأهلي، وذلك في إطار حرص الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة السويسري رينيه فايلر على متابعة مباريات الشباب والناشئين من أجل انتقاء العناصر المميزة وتصعيدها للعب مع الفريق الأول.
بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٣٨ نقطة، ليواصل التربع على صدارة ترتيب الدوري، وجمع الفريق نقاطه من الفوز في ١١ مباراة، والتعادل في ٥ مباريات، ودون أن يتلقى أي هزيمة، علماً بأنه يواجه حرس الحدود يوم الأحد المقبل، بالإسكندرية، في الجولة الأخيرة من الدور الأول.
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