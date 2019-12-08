شكرا لقرائتكم حكام المصري ورينجرز فى رحلة استكشاف ملعب المكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق المصري البورسعيدي فوزا عريضا على نظيره اينوجو رينجرز النيجيري بأربعة أهداف مقابل هدفين، في ثاني مبارياته بدور المجموعات بالكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمعها على إستاد المكس بالإسكندرية والتي يتأهل فيها صاحبي المركزين الأول والثاني من المجموعات الأربع لدور الثمانية.

تقدم أوست أوموتو فى الدقيقة السادسة قبل ان يضيف أحمد ياسر الهدف الثانى بطريقة رائعة فى الدقيقة 27، واضاف مفتاح طقطق الهدف الثالث للفريق البورسعيدي فى الدقيقة 58، فيما اختتم حسن علي أهداف المصري بتسجله الهدف الرابع، وفى الدقائق الأخيرة نجح أيزيكي لاعب رينجرز بتسجيل هدفين فى الدقيقتين 86، و91.

بهذا الفوز يتصدر المصرى المجموعة برصيد 6 نقاط مؤقتا فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ويحل نواذيبو الموريتاني ثالث، بينما يحتل بطل نيجيريا المركز الرابع بعد الهزيمة في الجولة الأولى امام بيراميدز .

Advertisements

وقبيل انطلاق المباراة حرس طاقم التحكيم على تفقد ملعب المكس.

وأدار مباراة المصري ورينجرز النيجيرى السوداني محمد حسين حكم الساحة ومساعديه عمر حامد وعبد الجابر محمد والحكم الرابع صبري فضل .