شكرا لقرائتكم نتائج مباريات بطولة الجمهورية مواليد 99 في الجولة 16 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقيمت عصر اليوم مباريات الجولة السادسة عشرة لبطولة الجمهورية مواليد 99 والتي أسفرت عن هزيمة الزمالك أمام الإنتاج الحربي بهدف دون رد ، وفوز الأهلي على إنبي 2 / 1.

وجاءت باقي النتائج كالتالي : الإسماعيلي : المقاولون 1 / 0 مصر المقاصة / المصري :1 / 0 طلائع الجيش / وادي دجلة 2 / 0 Advertisements إف سي مصر / حرس الحدود : 0 / 1 طنطا / سموحه : 1 / 4 الجونة / الاتحاد السكندري : 1 / 0

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