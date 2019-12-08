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شكرا لقرائتكم نتائج مباريات بطولة الجمهورية مواليد 99 في الجولة 16 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاءت باقي النتائج كالتالي :
الإسماعيلي : المقاولون 1 / 0
مصر المقاصة / المصري :1 / 0
طلائع الجيش / وادي دجلة 2 / 0
إف سي مصر / حرس الحدود : 0 / 1
طنطا / سموحه : 1 / 4
الجونة / الاتحاد السكندري : 1 / 0
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