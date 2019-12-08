شكرا لقرائتكم محمد عادل يجتمع بجهاز ولاعبى المقاولون على هامش المران استعدادا لمباراة المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتحدث عادل فتحي مع المدير الفني حول جاهزية الفريق كما حرص على متابعة المران والحديث مع اللاعبين لتحفيزهم لمواصلة الانتصارات والنتائج الجيدة سواء في الدوري او كأس مصر.
يذكر أن المقاولون يحتل المركز الثاني بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 13 نقطة حصدها ذئاب الجبل من الفوز في 4 مباريات والتعادل في لقاء واحد والخسارة في لقاء آخر.
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