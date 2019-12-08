شكرا لقرائتكم سيدات الهوكي يفزن بلقب بطولة إفريقيا للأندية للمرة الأولى في تاريخه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أقيم اللقاء مساء اليوم الأحد على ملعب هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.
وبعد هذا اللقب هو الأول لأي فريق مصري على صعيد السيدات.
وقد أبدي الجهاز الفني للفريق بقيادة احمد طلعت المدير الفني ، سعادة غامرة بهذا الفوز الكبير.
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