سيدات الهوكي يفزن بلقب بطولة إفريقيا للأندية للمرة الأولى في تاريخه

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جدة - عمرو شويل نجح فريق سيدات الهوكي الأرضي بنادي الشرقية، بالتتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية للمرة الأولى في تاريخه بعد تفوقه على نظيره جي اي ايه الغاني بهدف نظيف. أقيم اللقاء مساء اليوم الأحد على ملعب هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية. Advertisements وبعد هذا اللقب هو الأول لأي فريق مصري على صعيد السيدات. وقد أبدي الجهاز الفني للفريق بقيادة احمد طلعت المدير الفني ، سعادة غامرة بهذا الفوز الكبير.

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