شكرا لقرائتكم "أنوس" يساند الإسماعيلي قبل مواجهة المقاصة بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض لاعبو الإسماعيلى الأساسيين تدريبات خفيفة على هامش مران اليوم وذلك بعد الانتصار على الاعلاميين أمس بثنائية نظيفة والصعود لمنافسات دور الــ16 ببطولة كأس مصر. المران شهد خوض كماتشو ظهير الفريق تدريبات تأهيلية بشكل منفرد فيما لم يحضر عبدالرحمن مجدى جناح الفريق الدولى بعد حصوله على إذن مسبق. Advertisements ويستعد الإسماعيلي لملاقاة مصر المقاصة الأربعاء المقبل على ستاد الإسماعيلية فى سابع جولات الدورى المحلى. وحرص "أنوس" نجم ومدرب الإسماعيلي السابق وعضو اللجنة الفنية على متابعة المران ومساندة اللاعبين.

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