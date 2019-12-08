نيس يخسر جهود الجزائري عطال

اسماء السيد - سيخضع ظهير ايمن نيس الفرنسي الدولي الجزائري يوسف عطال لعملية جراحية بعد اصابته بتمزق في الغضروف وسيغيب "لفترة طويلة"، وذلك بحسب ما اعلن النادي الجنوبي الاحد من دون ان يحدد المهلة.
وخضع عطال (23 عاما) احد افراد منتخب الجزائر المتوج بكأس امم افريقيا الصيف الماضي، لفحوص طبية الاحد أكدت اصابته بتمزق في الغضروف تعرض له خلال مباراة فريقه ضد اميان (4-1) السبت في الدوري الفرنسي.
ويعاني نيس من اصابات عدة تطال خط الدفاع على وجه التحديد، حيث يغيب قلبا الدفاع اندي بلمار وكريستوف هيريل حتى فترة التوقف الشتوي.
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