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خيتافي يهزم إيبار ويصعد إلى المركز الرابع مؤقتاً

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اسماء السيد - تقدم خيتافي إلى المركز الرابع موقتا في ترتيب لكرة القدم، بفوزه على مضيفه إيبار 1-صفر الأحد ضمن المرحلة السادسة عشرة.

ورفع فريق ضاحية مدريد الجنوبية رصيده إلى 27 نقطة، بفارق نقطة أمام كل من ريال سوسييداد الخامس وأتلتيك بلباو السادس، قبل خوض كل منهما مباراته في هذه المرحلة في وقت لاحق اليوم، الأول بحلوله ضيفا على بلد الوليد، والثاني على ريال بيتيس.

وانتظر خيتافي حتى الدقيقة 67 لهز شباك مضيفه عبر البديل أنخل لويز رودريغيز من تسديدة بيمناه أودع من خلالها الكرة بعيدا عن متناول الحارس الصربي ماركو دميتروفيتش.

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وألغى الحكم إدواردو برييتو هدفاً لإيبار سجله كيكيه غارسيا بعد العودة لتقنية الفيديو "في ايه آر" التي أظهرت ان الأخير لمس الكرة بيده (54).

كما عاد الحكم مرة أخرى للفيديو وألغى هدفا للضيوف بحجة التسلل على رودريغيز الذي تدخل في اللعبة دون لمس الكرة، علماً أن المدافع بدرو بيغاس هو من أدخل الكرة في مرماه بعد ارتدادها من الحارس (88).

وتجمد رصيد إيبار عند 15 نقطة في المركز السادس عشر.

وتستكمل اليوم المباريات المتبقية من المرحلة، بلقاء ليغانيس وضيفه سلتا فيغو، وحلول إشبيلية الثالث ضيفا على أوساسونا.

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