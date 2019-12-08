شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الجولة السادسة عشرة لبطولة الجمهورية مواليد 99 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت عصر اليوم مباريات الجولة السادسة عشرة لبطولة الجمهورية مواليد 99 والتي أسفرت عن هزيمة الزمالك أمام الإنتاج الحربي بهدف دون رد ، وفوز الأهلي على إنبي 2 / 1. وجاءت باقي النتائج كالتالي : الإسماعيلي : المقاولون 1 / 0 مصر المقاصة / المصري :1 / 0 Advertisements طلائع الجيش / وادي دجلة 2 / 0 إف سي مصر / حرس الحدود : 0 / 1 طنطا / سموحه : 1 / 4 الجونة / الاتحاد السكندري : 1 / 0.

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