شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل يجتمع بعماد النحاس لمناقشة استعدادات المقاولون لاستئناف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد محمد عادل فتحي المشرف على الكرة عضو مجلس ادارة نادي المقاولون العرب جلسة مع المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي عماد النحاس على هامش هامش مران الفريق اليوم الاحد استعدادا لمواجهة المصري التي ستقام الخميس المقبل في الجولة السابعة للدوري وذلك بعد عودة المشرف على الكرة من رحلة عمل في اوروبا استغرقت اسبوعين.

وتحدث عادل فتحي مع المدير الفني حول جاهزية الفريق كما حرص على متابعة المران والحديث مع اللاعبين لتحفيزهم لمواصلة الانتصارات والنتائج الجيدة سواء في الدوري او كأس مصر.

يذكر أن المقاولون يحتل المركز الثاني بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 13 نقطة حصدها ذئاب الجبل من الفوز في 4 مباريات والتعادل في لقاء واحد والخسارة في لقاء آخر.