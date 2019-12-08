اخبار الرياضه

محمد عادل يجتمع بعماد النحاس لمناقشة استعدادات المقاولون لاستئناف الدوري

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل يجتمع بعماد النحاس لمناقشة استعدادات المقاولون لاستئناف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد  محمد عادل فتحي المشرف على الكرة عضو مجلس ادارة نادي المقاولون العرب جلسة مع المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي عماد النحاس على هامش هامش مران الفريق اليوم الاحد استعدادا لمواجهة المصري التي ستقام الخميس المقبل في الجولة السابعة للدوري وذلك بعد عودة المشرف على الكرة من رحلة عمل في اوروبا استغرقت اسبوعين.

 

وتحدث  عادل فتحي مع المدير الفني حول جاهزية الفريق كما حرص على متابعة المران والحديث مع اللاعبين لتحفيزهم لمواصلة الانتصارات والنتائج الجيدة سواء في الدوري او كأس مصر.

 

يذكر أن المقاولون يحتل المركز الثاني بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 13 نقطة حصدها ذئاب الجبل من  الفوز في 4 مباريات والتعادل في لقاء واحد والخسارة في لقاء آخر.

 

المقاولون العرب (2)

 

Advertisements
المقاولون العرب (3)

 

المقاولون العرب (4)

 

المقاولون العرب (5)

 

المقاولون العرب (6)

 

المقاولون العرب (7)

 

المقاولون العرب (1)

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد عادل يجتمع بعماد النحاس لمناقشة استعدادات المقاولون لاستئناف الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا