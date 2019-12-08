شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة .. طقطق يضيف الهدف الثالث للمصرى فى رينجرز النيجيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح المصري البورسعيدى فى التقدم على رينجرز النيجيرى بثلاثية نظيفة بعد مرور 60 من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد الإسكندرية فى إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية .

أحرز هدف المصرى الأول النيجيرى أوستن أموتو من صناعة الليبى مفتاح طقطق الذى توغل داخل منطقة الجزاء وقام بعمل عرضية لاموتو الذى اطلق قذيفة داخل المرمى معلنا عن الهدف الأول لأبناء بورسعيد ، وفى الدقيقة 16 يضيع أحمد ياسر مهاجم المصرى هدف مؤكد بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بجانب المرمى .

وفى الدقيقة 28 ينجح أحمد ياسر فى إحراز الهدف الثانى من عرضية من الجبهة اليمنى تسقط خلف حارس رينجرز معلنة عن الهدف الثانى لأبناء إيهاب جلال ، وأضاف مفتاح طقطق الهدف الثالث للمصري فى الدقيقة 48

ويتكون تشكيل المصرى من :-

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حراسة المرمى : احمد مسعود

خط الدفاع : كريم العراقى – أحمد شوشة – سعيدو صنبورى – بهاء مجدى

خط الوسط : مفتاح طقطق – إيرى ايميكا – إسلام عطية – حسن على

خط الهجوم : أحمد ياسر – أوستن أموتو

ويحتل المصرى البورسعيدي المركز الثانى بجدول المجموعة بفارق الأهداف عن بيراميدز المتصدر برصيد 3 نقاط ، بينما يحتل رينجرز النيجيرى مؤخرة المجموعة برصيد صفر من النقاط .