شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب طنطا بعد الخسارة من أسوان: الدوري أهم من كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
فاز أسوان على طنطا 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ، ليتأهل أبناء الجنوب لمواجهة الاتحاد السكندري في دور الـ16.
قال المزين، في تصريحات لقناة تايم سبورت ، الفريق قدم مباراة جيدة، حيث سجلنا هدف وأضاعنا ثلاث فرص محققة، ولكن أسوان نجح في خطف هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة.
وأضاف المدير الفني لفريق طنطا ، ان بطولة الدوري أهم من كأس أسوان ، مؤكداً أن الفريق لن يتمكن في النهاية للوصول إلي الأدوار النهائية للكأس نظراً لفارق الإمكانيات بين فريقه والأندية الكبيرة.
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