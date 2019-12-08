شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب طنطا بعد الخسارة من أسوان: الدوري أهم من كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا، عن رضاه للأداء الذي ظهر عليه اللاعبين أمام أسوان، على الرغم من الخسارة وخروجه من دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

فاز أسوان على طنطا 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ، ليتأهل أبناء الجنوب لمواجهة الاتحاد السكندري في دور الـ16.

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قال المزين، في تصريحات لقناة تايم سبورت ، الفريق قدم مباراة جيدة، حيث سجلنا هدف وأضاعنا ثلاث فرص محققة، ولكن أسوان نجح في خطف هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وأضاف المدير الفني لفريق طنطا ، ان بطولة الدوري أهم من كأس أسوان ، مؤكداً أن الفريق لن يتمكن في النهاية للوصول إلي الأدوار النهائية للكأس نظراً لفارق الإمكانيات بين فريقه والأندية الكبيرة.