شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي.. تأهيل كماتشو وأذن لعبد الرحمن مجدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى الأساسيين تدريبات خفيفة على هامش مران اليوم وذلك بعد الانتصار على الاعلاميين أمس بثنائية نظيفة والصعود لمنافسات دور الــ16 ببطولة كأس مصر.

المران شهد خوض كماتشو ظهير الفريق تدريبات تأهيلية بشكل منفرد فيما لم يحضر عبدالرحمن مجدى جناح الفريق الدولى بعد حصوله على إذن مسبق.

ويستعد الإسماعيلي لملاقاة مصر المقاصة الأربعاء المقبل على ستاد الإسماعيلية فى سابع جولات الدورى المحلى.

Advertisements

وحرص أنوس نجم ومدرب الإسماعيلي السابق وعضو اللجنة الفنية على متابعة المران ومساندة اللاعبين.