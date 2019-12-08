تذكرتي تشكر جماهير الأهلي والزمالك..وتعدهم بالأفضل

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تعد شركة تذكرتي بالعمل على تسهيل كل الأمور للجماهير بشكل أفضل و أكثر تنظيماً خلال الفترة المقبلة، بعد نجاح جماهير القطبين في كسب الرهان، ونجاحهم في أن يكونوا عند حسن الظن بهم، ليستكملوا نجاح بطولتي أمم افريقيا للكبار والشباب تحت ٢٣ سنة خاصة على مستوي ملف الحضور الجماهيري.
ويؤكد مسئولو شركة تذكرتي أن استمرار سلوك جماهيرنا بهذا الشكل المثالي سيساهم بما لا يدع مجالا للشك في إعادة الجماهير للمدرجات بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
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