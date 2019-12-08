شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول .. المصري يتقدم على رينجرز بهدفين نظيفين بالكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المصري البورسعيدى بهدفين مقابل للاشئ على رينجرز النيجيرى فى الشوط الاول من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد الإسكندرية فى إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية .

أحرز هدف المصرى الأول النيجيرى أوستن أموتو من صناعة الليبى مفتاح طقطق الذى توغل داخل منطقة الجزاء وقام بعمل عرضية لاموتو الذى اطلق قذيفة داخل المرمى معلنا عن الهدف الأول لأبناء بورسعيد ، وفى الدقيقة 16 يضيع أحمد ياسر مهاجم المصرى هدف مؤكد بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بجانب المرمى .

ينشط الضيوف بعدها بعدما طلب المدير الفنى من لاعبيه ضرورة التقدم للامام لإدراك هدف التعادل ، وبالفعل فى الدقيقة 20 يتصدى أحمد مسعود حارس مرمى المصرى لإنفراد كامل من أحد لاعبى رينجرز ببراعة ، يستشعر بعدها لاعبو المصرى الحرج ويقومون ببناء الهجمات من أجل إحراز الهدف الثانى .

وفى الدقيقة 28 ينجح أحمد ياسر فى إحراز الهدف الثانى من عرضية من الجبهة اليمنى تسقط خلف حارس رينجرز معلنة عن الهدف الثانى لأبناء إيهاب جلال

هدأ إيقاع لاعبو المصرى فى الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول ، بينما نشط لاعبو رينجرز بغية إحراز الهدف الأول إلا أن دفاع المصرى حال دون ذلك بسبب تألق أحمد شوشة وسعيدو صنبورى اللذان نجحا فى الزود عن مرماهما ببسالة وأستطاعا إفساد كافة الهجمات النيجيرية ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول معلنا تقدم المصرى بهدفين مقابل للاشئ على رينجرز .

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ويتكون تشكيل المصرى من :-

حراسة المرمى : احمد مسعود

خط الدفاع : كريم العراقى – أحمد شوشة – سعيدو صنبورى – بهاء مجدى

خط الوسط : مفتاح طقطق – إيرى ايميكا – إسلام عطية – حسن على

خط الهجوم : أحمد ياسر – أوستن أموتو

ويحتل المصرى البورسعيدي المركز الثانى بجدول المجموعة بفارق الأهداف عن بيراميدز المتصدر برصيد 3 نقاط ، بينما يحتل رينجرز النيجيرى مؤخرة المجموعة برصيد صفر من النقاط .