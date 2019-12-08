شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الكولومبي ألبرتو فالديراما يدعم كأس العالم للأيتام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدولى الكولومبى ألبرتو فالديراما على دعم فكرة كأس العالم للأيتام من خلال رسالة عبر الفيديو يؤكد فيها على إعجابه بالفكرة التى تخدم المجتمع الذى يعيش فيه هؤلاء الأطفال .

وقال فالديراما أن الفكرة لاقت قبول كبير وستكون لها شان كبير فى المستقبل خاصة كونها تخدم الأطفال الذين ليس لهم مأوى وتوفر لهم فرص ممارسة الرياضة بشكل طبيعي حتي من الممكن ان يحصل أي منهم على فرصة فى اي من الأندية بالاضافة الى انها ترعي هؤلاء الاطفال اجتماعيا ايضا .

فالديراما بات احد سفراء كأس العالم للايتام مؤكدا دعمه الكامل لهذه الفكرة ويتمنى استجابة جميع نجوم الرياضة فى تضافر جهودهم لنشر الفكرة وتدعيمها .

كارلوس ألبرتو فالديراما بالاسيو، من مواليد 2 سبتمبر 1961 في سانتا مارتا في كولومبيا، قاد المنتخب الكولومبي في نهائيات كأس العالم 3 مرات على التوالي أعوام 1990-94-98 ، وخاض 111 مباراة دولية أحرز خلالها 11 هدف وصنع 14 آخرين..

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وكان الإنجاز الأبرز في مسيرة فالديراما عندما ساهم بشكل مباشر في تأهل منتخب بلاده إلى الدور الثاني في مونديال 1990، كذلك فهو من قاد كولومبيا للحصول على المركز الثاني في كوبا أمريكا عام 1991 رفقة الحارس المجنون رومينيجيه.

وتستضيف مدينة تيزنيت المغربية النسخة الثالثة لفعاليات بطولة كاس العالم للأيتام .