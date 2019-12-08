شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات هوكي الشرقية تتوج ببطولة إفريقيا للأندية لأول مرة في التاريخ والان مع تفاصيل الخبر
أقيم اللقاء مساء اليوم الأحد على ملعب هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.
وبعد هذا اللقب هو الأول لأي فريق مصري على صعيد السيدات فى لعبة الهوكى.
وقد أبدي الجهاز الفني للفريق بقيادة احمد طلعت المدير الفني ، سعادة غامرة بهذا الفوز الكبير.
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