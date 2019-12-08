بمشاركة تريزيجيه والمحمدي.. ليستر يهدد ليفربول برباعية في فيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق فريق ليستر سيتي فوزًا كاسحًا على فريق أستون فيلا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في لقاء جاء ضمن الأسبوع السادس عشر من منافسات الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

أهداف ليستر بدأت عن طريق هدافه جيمي فاردي في الدقيقة 20، ثم سجل المهاجم النيجيري إيناتشو الهدف الثاني للثعالب في الدقيقة 41.

الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع وقبل نهاية أحداث الشوط الأول أحرز جريليش هدف التقليص لأستون فيلا لتصبح النتيجة (2-1).

وفي الشوط الثاني، واصل ليستر سيتي زيارة شباك أستون فيلا وهذه المرة بهدف سجله جوني إيفانز في الدقيقة 49 من كرة رأسية رائعة.

وعاد جيمي فاردي لتسجيل هدف رابع لفريقه في الدقيقة 75؛ ليرفع رصيده من الأهداف إلى 16 ويصبح متربعًا على صدارة الهدافين بفارق خمسة أهداف عن تامي أبراهام هداف تشيلسي.

بتلك النتيجة أصبح ليستر سيتي محتفظًا بالمركز الثاني برصيد 38 نقطة بفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي والذي خسر أمس السبت أمام مانشستر يونايتد (2-1) ضمن قمة الأسبوع السادس عشر.

وأصبح ليستر سيتي على بعد 8 نقاط من ليفربول متصدر الترتيب حاليًا حيث حقق "الريدز" فوزًا على حساب بورنموث بثلاثة أهداف دون رد.

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وفي مباراة أخرى حقق نيوكاسل ثلاث نقاط غالية على ملعبه وبين جماهيره بالفوز على ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف وحيد.

فريق ساوثهامبتون تقدم بالنتيجة عن طريق هدافه داني إنجز في الدقيقة 52 من زمن أحداث المباراة؛ ليرفع رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى تسعة.

قائد نيوكاسل شيلفي استطاع أن يدرك التعادل في الدقيقة 68؛ ليواصل قائد "المكبايس" أهدافه للمباراة الثالثة على التوالي بعدما سجل في شباك مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد خلال آخر جولتين.

وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق أحرز فيرنانديز هدف الفوز لنيوكاسل؛ ليحقق الأخير فوزًا ثمينًا مواصلاً عروضه الرائعة في الفترة الأخيرة.

وأصبح نيوكاسل في المركز العاشر برصيد 22 نقطة محققًا الفوز السادس هذا الموسم، في المقابل تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر.

المباراة الثالثة والتي أقيمت في نفس التوقيت عاد شيفيلد لذاكرة الانتصارات بفوز ثمين على حساب نورويتش سيتي بهدفين مقابل هدف.

الفريق "الكناري" تقدم عن طريق لاعبه وقائده تيتي في الدقيقة 27، وفي الشوط الثاني انتفض شيفيلد بتسجيل هدفين؛ الأول جاء عن طريق ستيفنز في الدقيقة 49، والثاني عن طريق بالدوك في الدقيقة 52.

وأصبح رصيد شيفيلد من النقاط 22 نقطة في المركز الثامن، بينما توقف رصيد نورويتش سيي عند المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة.