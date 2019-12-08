قبل مباراة بيراميدز.. المصري يكتسح بطل نيجيريا بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق المصري البورسعيدي فوزًا عريضًا على حساب إينوجو رينجرز بأربعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الاسكندرية" ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بمسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

وكان المصري استطاع أن يفتتح مشواره الأفريقي بالفوز على إف سي نواذيبو الموريتاني (3-2)، في المقابل فاز الفريق المصري الآخر في المجموعة فريق بيراميدز أمام بطل نيجيريا (3-1).

بفوز المصري أصبح الفريق البورسعيدي في الصدارة بالعلامة الكاملة بست نقاط يليله بيراميدز والذي سيواجه بطل موريتانيا الليلة برصيد ثلاث نقاط.

تشكيل المصري: أحمد مسعود - أحمد شوشة - سعيدو سمبوري - بهاء مجدي - إيزي إيميكي - إسلام عطية 0 مفتاح طقطق - حسن علي - أحمد ياسر - أوستون أموتو.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة السادسة من بداية المباراة افتتح المهاجم وهداف المصري النيجيري أوستون أموتو أهداف المباراة للفريق البورسعيدي بهدف سجله بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

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وفي الدقيقة التاسعة من بداية المباراة عاد المصري ليهدد مرمى الفريق النيجيري بعدما انفرد الدولي الليبي مفتاح طقطق بالمرمى لكن يسدد كرة سهلة.

وكاد أحمد ياسر في الدقيقة 18 أن يعزز النتيجة لصالح المصري البورسعيدي بعد مراوغة رائعة من داخل منطقة الجزاء لكن تمر الكرة بجوار القائم بقليل.

وفي الدقيقة 28 استطاع أحمد ياسر لاعب فريق المصري أن يعزز النتيجة لصالح الفريق البورسعيدي بعد تسديدة مباغته من جهة اليمين تمر أعلى حارس مرمى الفريق النيجيري لتصبح النتيجة (2-0).

وبعد مرور ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني، استطاع الدولي الليبي مفتاح طقطق أن يسجل الهدف الثالث للمصري بعد عرضية من كريم العراقي تصل لليبي داخل منطقة الجزاء ليسدد وتصبح النتيجة (3-0).

الدقيقة 83 شهدت هدفًا رائعًا من لاعب المصري حسن علي بعد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء لتصبح النتيجة (4-0).

الفريق الضيف انتفض في الدقائق الأخيرة وسجل هدفين الأول جاء في الدقيقة 87 عن طريق جودوين أجودا ثم سجل فريق المصري هدفًا ذاتيًا في الدقيقة 90 لتصبح النتيجة (4-2).