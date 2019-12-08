هوكي الشرقية يتوج ببطولة أفريقيا ويحقق رقم قياسي جديد

توج فريق هوكي الشرقيه للرجال بلقب البطولة الأفريقية والتى أقيمت منافساتها على استاد جامعة قناة السويس فى الفترة من 1 حتى 8 من ديسمبر الجاري .

وتفوق فريق الشرقية في النهائي على سموحة بنتيجة 1/0 ليحقق اللقب وكان الشرقيه تأهل الي النهائي عقبه فوزه على فريق جيار الغاني بنتيجة 6/2 .

ويتولي رئاسة بعثة فريق الشرقية للرجال خلال البطولة

خالد سعيد عبدين والمشرف علي الفريق ومدير الفريق احمد الشافعي ومدير فني محي زغلول ومدرب عام اسامه حسين وسيد جب الله مدرب حراس المرمي وهشام عبد الباسط ومدرب الاحمال دكتور محمد رمزي علاج طبيعي ودكتور محمد جمال وبشير ابو زياد مدرب خدمات معاونة.

ومن اللاعبين محمد سيد، احمد عز، محمد ادريس، احمد جمال، اشرف سعيد، حماد عاطف، عمرو الهدي، عمرو لوزه، عمرو سلكه، زياد عصمت احمد الجنيني، عبد الرحمن الجنيني، امين خليل، محمد غنيم، احمد فتح الله، مصطفي ايمان، ايمن خليل، ابراهيم سمير.

والجدير بالذكر ان الشرقية للهوكي هو حامل اللقب التاريخي للبطولة ويحمل رقم موسوعة جينس العالمية بالفوز ببطولة إفريقيا 24 مرة من إجمالي 27 بطولة إفريقية، إضافة إلى فوز الفريق بـ24 بطولة في الدوري المحلي و8 كأس مصر .