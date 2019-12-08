أهلي 99 يقلب الطاولة على إنبي في مباراة مثيرة بدوري الجمهورية

فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩ نجح في قلب تأخره أمام ضيفه إنبي، وحقق فوزاً ثميناً على حسابه بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ١٦ من دوري الجمهورية.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد عبد المنعم – فارس طارق – مصطفى إلياس – عادل زينهم “دودو”.

الوسط: عبدالرحمن أشرف “مانو” – أحمد السيد – محمد فخري – وليد مصطفى – محمد شكري.

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الهجوم: فهد جمعة.

وفي الشوط الثاني شارك صلاح يحيى بدلاً من وليد مصطفى، والسيد محمود بدلاً من فهد جمعة، وفي اللحظات الأخيرة من المباراة تعرض البديل السيد محمود لإصابة قوية في الوجه، ليغادر الملعب ويشارك إبراهيم السيد بدلاً منه.

تقدم إنبي أولاً من ركلة جزاء في الدقيقة ٣٧ سجلها محمد حتحوت، وتعادل الأهلي في الدقيقة ٤٥ عن طريق فهد جمعة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل، وخلال الشوط الثاني أحرز محمد شكري الهدف الثاني للأهلي

في الدقيقة ٦٥، من ركلة جزاء حصل عليها محمد فخري ليفوز الأهلي باللقاء.

وشهدت المباراة حضور المغربي شعيب سيكوك محلل الأداء بالفريق الأول لمتابعة شباب الأهلي، وذلك في إطار حرص الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة السويسري رينيه فايلر على متابعة مباريات الشباب والناشئين من أجل انتقاء العناصر المميزة وتصعيدها للعب مع الفريق الأول.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٣٨ نقطة، ليواصل التربع على صدارة ترتيب الدوري، وجمع الفريق نقاطه من الفوز في ١١ مباراة، والتعادل في ٥ مباريات، ودون أن يتلقى أي هزيمة، علماً بأنه يواجه حرس الحدود يوم الأحد المقبل، بالإسكندرية، في الجولة الأخيرة من الدور الأول.