تونس تستعد للتصفيات الأولمبية في معسكر إيطاليا

يبدأ الفريق التونسي للكرة الطائرة للرجال اليوم برنامج التحضير الرئيسي لمباريات تصفيات الألعاب الأولمبية لعام 2020 من خلال معسكر في إيطاليا لمدة أسبوعين.

وتستضيف التصفيات الأولمبية الأفريقية لألعاب طوكيو الأولمبية 2020 ، مصر في الفترة من

6 إلى 12 يناير 2020.ويخوض الفريق التونسي مباريات ودية ضد الأندية الإيطالية خلال هذا المعسكر الذي ينتهي في 20 ديسمبر.وتضم قائمة المنتخبين التونسيين خالد بن سليمان ، مهدي بن شيخ ، محمد عياش ، نبيل ملادي ، حسني كرموسلي ، عمر عقربي ، سليم مباركي ، علي بانجي ، إلياس كرامسلي ، محمد علي بن عثمان ، صدام حمصي ، أيمن رديسي. تأهلت تونس للمرة الأخيرة إلى الألعاب الأولمبية في لندن 2012.