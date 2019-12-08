ممدوح عبد الحي يُعلن قائمة كوكاكولا أمام سيراميكا بالممتاز "ب"

أعلن ممدوح عبدالحي، المدير الفني لفريق كوكاكولا، قائمة فريقه التي ستخوض مباراة سيراميكا، غدٍ الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري

القسم الثاني.

ودخل الفريق معسكراً مغلقاً، بعد مرانه الأخير، استعداداً لمواجهة سيراميكا، ويغيب عن المباراة أحمد عبدالمنعم، مدافع الفريق، التي ستقام في الثانية ونصف ظهر غدٍ الإثنين، على ستاد الشرطة بالعباسية، ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري

القسم الثاني، بداعي الإيقاف بحصوله على طرد في مواجهة الداخلية .

وتضم قائمة الفريق التالي:

"محمد علي، حمد صالح، أحمد سعيد بندق، مصطفى عبدالوهاب، أكرم عبدربه، معتز نجيب، كريم عرفات، أحمد حسن، إيهاب عبدالمقصود، محمد عيد بلية، إسلام أحمد كمونة، اريك، عمرو عبدالمجيد، محمد

ناجي جدو، محمد عبدالمجيد، محمود سعد، عمر عبدالشافي، أنس محمد، محمود أحمد إسماعيل، كريم صلاح حلاوة".

ويحتل فريق كوكاكولا المركز السابع برصيد 8 نقاط، بالتساوي مع الداخلية وبتروجت، فيما يتصدر سيراميكا جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقاط .

وجاء ترتيب المجموعة الثانية كالتالي:

1- سيراميكا 16 نقطة

2- جمهورية شبين 11 نقطة

3- منتخب السويس 10 نقاط

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4- القناة 9 نقاط

5- النجوم 9 نقاط

6- الداخلية 8 نقاط

7- كوكاكولا 8 نقاط

9- بتروجت 8 نقاط

10- المريخ 4 نقاط

11- الزرقا نقطتين

12- الترسانة نقطتين