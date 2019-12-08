نتائج مواجهات اليوم في مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني

أسفرت مباريات اليوم ضمن الأسبوع الثامن لمجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني عن فوز فريق البنك الأهلي على سوهاج بهدف نظيف وشبان قنا على طهطا بهدف وتعادل تليفونات بني سويف والمنيا سلبيا. البنك الأهلي على سوهاج بهدف نظيف وشبان قنا على طهطا بهدف وتعادل تليفونات بني سويف والمنيا سلبيا. وتأجلت لقاءات بني سويف مع الفيوم والإعلاميين مع الألومنيوم وبترول أسيوط مع ديروط.

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