المصري يتفوق على رينجرز النيجيري بثنائية بالشوط الاول

تقدم فريق المصري على اينوجو رينجرز بهدفين نظيفين في الشوط الاول من اللقاء المقام حاليا بستاد الجيش بالسويس ضمن الجولة الثانية بدوري المجموعات بالكونفدرالية الافريقية. بستاد الجيش بالسويس ضمن الجولة الثانية بدوري المجموعات بالكونفدرالية الافريقية. يذكر ان بيراميدز يتصدر المجموعة مع المصري بعد الجولة الاولى برصيد 3 نقاط بينما رصيد رينجرز واف سي نواذيبو الموريتاني بدون رصيد

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