داعب النجم الفرنسي بافيتمبي جوميز جماهير الهلال السعودي بفيديو جديد قام بنشره على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر . وكتب جوميز في تغريدته : " تناولت الدواء لمدة أسبوع لم يكن جيدًا بعد أن بدأت في شرب القهوة تناولت الدواء لمدة أسبوع لم يكن جيدًا بعد أن بدأت في شرب القهوة السعودية في اليومين الماضيين ، والآن أشعر أن الأسد عاد! ". وتأهل فريق الهلال أمس إلى دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين بعد الفوز على الجبلين برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) . شاهد الفيديو ..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. جوميز يداعب جماهير الهلال بفيديو جديد على تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.