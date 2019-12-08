تعرف على ترتيب الدوري الممتاز لليد مواليد 2000

انتهت منافسات الجولة الحادية عشرة من الدور التمهيدي لبطولة الدوري الممتاز مرتبط لكرة اليد مواليد 2000، بالموسم الجاري 2019 - 2020. وينقسم الدوري الممتاز مرتبط لليد مواليد 2000، لأربعة مجموعات، وتتصدر فرق الشمس والترسانة وأسيوط الرياضي وطنطا ترتيب المجموعات الأربعة.

المجموعة الأولى ..

يتصدر فرق الشمس ترتيب مجموعته برصيد 33 نقطة، بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه مصر للبترول الذي يحل وصيفًا فيما يحتل اتحاد الشرطة المركز الثالث برصيد 22 نقطة.

المجموعة الثانية ..

ينفرد فريق أسيوط الرياضي بصدارة ترتيب مجموعته برصيد 33 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه فريقي أسوان وأسيوط لتكرير البترول اللذان يتقاسمان وصافة المجموعة برصيد 27 نقطة.

المجموعة الثالثة ..

تشهد المجموعة الثالثة صراعًا محتدمًا بين فريقي اللذان يتقاسمان صدارة المجموعة برصيد 32 نقطة لكل منهما لكن أفضلية الأهداف تمنح طنطا صدارة المجموعة، كما يتقاسم فريقي غزل المحلة ومركز شباب ستاد المنصورة المركزين الثالث والرابع برصيد 25 نقطة لكل منهما.

المجموعة الرابعة ..

يتصدر فريق الترسانة ترتيب مجموعته برصيد 30 نقطة، في حين يحتل هليوليدو وصافة المجموعة برصيد 29 نقطة.

وفي الجدول التالي يوضح ترتيب جميع فرق المجموعات بعد انتهاء الجولة الحادية عشرة من المسابقة. الذي يحل وصيفًا فيما يحتل اتحاد الشرطة المركز الثالث برصيد 22 نقطة.المجموعة الثانية ..ينفرد فريق أسيوط الرياضي بصدارة ترتيب مجموعته برصيد 33 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه فريقي أسوان وأسيوط لتكرير البترول اللذان يتقاسمان وصافة المجموعة برصيد 27 نقطة.المجموعة الثالثة ..تشهد المجموعة الثالثة صراعًا محتدمًا بين فريقي اللذان يتقاسمان صدارة المجموعة برصيد 32 نقطة لكل منهما لكن أفضلية الأهداف تمنح طنطا صدارة المجموعة، كما يتقاسم فريقي غزل المحلة ومركز شباب ستاد المنصورة المركزين الثالث والرابع برصيد 25 نقطة لكل منهما.المجموعة الرابعة ..يتصدر فريق الترسانة ترتيب مجموعته برصيد 30 نقطة، في حين يحتل هليوليدو وصافة المجموعة برصيد 29 نقطة.وفي الجدول التالي يوضح ترتيب جميع فرق المجموعات بعد انتهاء الجولة الحادية عشرة من المسابقة.

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