سليتك بطل لكأس اسكتلندا للمرة السابعة في تاريخه

توج فريق سليتك الاسكتلندي بطلاً للكأس عقب فوز علي غريمة التقليد جلاسكو رينجرز بهدف دون في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب هامبدن بارك في ختام البطولة. جمعت بينهما على ملعب هامبدن بارك في ختام البطولة. سجل هدف اللقاء كريستوفر جوليان لاعب في الدقيقة 60 من احداث اللقاء الدقيقة 60 من احداث اللقاء وبذلك يتوج سيلتك للمره السابعه في تاريخه، والرابعه علي التوالي حيث توج بيها في موسم ة2018،2017،2016ـ2014،2008ـ2005بينما يتجمد رصيد جلاسكو رينجرز عند اربع القاب.

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