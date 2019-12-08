نهضة بركان يخطف نقطة خارج ملعبه أمام زاناكو الزامبي بالكونفدرالية

تعادل فريق نهضة بركان المغربي وزاناكو الزامبي بهدف لكل منهما بلوساكا فى الجولة الثانية ، بدور المجموعات ، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية . افتتح فريق نهضة بركان التهديف فى الدقيقة 15 عن طريق واتارا من رأسية قوية، وتعادل أصحاب الأرض فى الدقيقة 25 عن طريق زولو. فى الدقيقة 15 عن طريق واتارا من رأسية قوية، وتعادل أصحاب الأرض فى الدقيقة 25 عن طريق زولو. بهذه النتيجة يتصدر نهضة بركان المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط بينما تجمد زاناكو الزامبي فى المركز الثالث برصيد نقطتين. وفي نفس المجموعة فاز موتيما بيمبي الكونغولي علي ادجوبي بنين بهدفين نظيفين ليرتفع رصيد موتيما الى 4 نقاط وادوجوبي دون رصيد.

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