ليستر سيتي يهزم أستون فيلا ويضيق الخناق على ليفربول

واصل فريق ليستر سيتي، الأحد، تضييق الخناق على ليفربول في صراع المنافسة على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).



واكتسح ليستر سيتي مضيفه أستون فيلا بأربعة أهداف لهدف في الجولة السادسة عشر للمسابقة المحلية.



بهذا الفوز، ارتفع رصيد ليستر سيتي إلى 38 نقطة في الوصافة، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 15 نقطة في المركز السابع عشر، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 46 نقطة.



تقدّم ليستر سيتي بثنائية عن طريق جيمي فاردي والنيجيري كيليتشي إيهياناتشو في الدقيقتين 20 و41.



وقلص أستون فيلا النتيجة في الدقيقة 45 بإحرازه لهدف عبر جاك غراليش، ليخرج الضيوف متقدمين من شوط المباراة الأول بهدفين لهدف.



وأحرز الآيرلندي الشمالي جوني إيفانز الهدف الثالث لليستر سيتي في الدقيقة 49، قبل أن يضيف فاردي الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 75.



وأسفرت مباريات أخرى اليوم عن فوز شيفيلد يونايتد على نوريتش سيتي بهدفين لهدف، وبالنتيجة ذاتها فاز نيوكاسل يونايتد على ساوثهامبتون.

المصدر: الأناضول

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