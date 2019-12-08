ريال بيتيس يهزم بلباو بـ "هاتريك" تاريخي لخواكين وخيتافي يحقق فوز ثمين

سجل المهاجم المخضرم خواكين ثلاثية تاريخية قاد بها فريقه ريال بيتيس لفوز مهم على ضيفه أتلتيك بلباو 3-2 الأحد ضمن المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ودخل ابن الـ38 عاماً و140 يوماً تاريخ الدوري الإسباني من أوسع أبوابه، إذ أصبح أكبر لاعب في تاريخ "لا ليغا" يسجل "هاتريك"، بحسب رابطة الدوري، متخطياً أسطورة ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو الذي سجل "هاتريك" في آذار/مارس 1964 في عمر 37 عاماً و255 يوماً.



وسجل خواكين أهدافه في غضون 18 دقيقة (2 و11 و20)، ليصبح سابع لاعب في تاريخ الدوري الإسباني يسجل "هاتريك" في أول 20 دقيقة.



وهي المرة الأولى الذي ينجح فيها الدولي السابق الذي بدأ مسيرته في الملاعب الإسبانية عام 1999، بتسجيل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة.



وافتتح خواكين التسجيل في الدقيقة الثانية بترويضه تمريرة البرازيلي إيمرسون العرضية بصدره وتسديدها بيمناه قوية في سقف مرمى بلباو.



وأضاف النجم السابق لفالنسيا الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس أوناي سيمون (11)، قبل أن يضيف الثالث بعد مجهود فردي للورن مورون مرر على إثره الكرة إلى خواكين الذي دخل منطقة الجزاء وسدد الكرة الخادعة في الشباك (20).



وقلّص بلباو الفارق عبر إينياكي وليامس (44) من خلال ركلة جزاء احتسبت بعد لمسة يد على أليكس مورينو، قبل أن يضيف يوري بيرشيتشي الثاني بتسديدة يسارية قوية من خارج منطقة الجزاء (75).



وكاد خواكين يسجل الهدف الرابع بتسديدة قوية من انفراد أمام المرمى، لكن حارس بلباو تصدى لها ببراعة (90+1).



وأتاح هذا الفوز لبيتيس رفع رصيده 22 نقطة، فيما بقي بلباو عند النقطة 27.



إلى ذلك حقق خيتافي فوزاً ثميناً أمام مضيفه إيبار بهدف دون رد اليوم الأحد ضمن منافسات المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وسجّل آنخل لويس رودريغيز هدف المباراة الوحيد مع مطلع الدقيقة 67.



وشهد اللقاء طرد جناح الفريق المضيف التشيلي فابيان أوريلانا في الأنفاس الأخيرة من المواجهة (90+7).



وارتقى خيتافي بفضل هذا الانتصار إلى المركز الرابع مؤقتاً برصيد 27 نقطة في حين تموقع إيبار في المرتبة السادسة عشرة مؤقتا أيضاً وفي جرابه 15 نقطة.



وهو الفوز الثاني على التوالي والسابع هذا الموسم لخيتافي في الـ"ليغا" في حين تعرّض إيبار إلى خسارته الرابعة على التوالي والتاسعة في الموسم الحالي.



المصدر: بي إن سبورت