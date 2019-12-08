اونلاين | يلا شوت FINAL مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية مباشرsaudi TV

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت FINAL مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية مباشرsaudi TV والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد منتخب السعودية KORA LIVE لمواجهة نظيره منتخب البحرين اليوم الأحد 8 ديسمبر ضمن منافسات الدور النهائي YALLA SHOOT من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24".

موعد مباراة السعودية والبحرين بكأس الخليج العربي وملعب اللقاء

وستلعب مباراة منتخب السعودية KORA ONLINE ضد نظيره منتخب البحرين اليوم في بطولة كأس الخليج العربي في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية على استاد عبدالله بن خليفة.

كما ستلعب مباراة منتخب السعودية KORA STAR ضد نظيره منتخب البحرين اليوم في بطولة كأس الخليج العربي في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت البحرين.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والبحرين في كأس الخليج

وستذاع مباراة منتخب السعودية YALLA SHOOT ضد نظيره منتخب البحرين اليوم في بطولة كأس الخليج العربي على قناة "بي إن سبورتس المفتوحة" بتعليق يوسف سيف وعلى قناة "الكأس 1" بتعليق خليل البلوشي وقناة "الكأس 2" بتعليق أحمد الطيب وقناة الكويت بتعليق إبراهيم الهشال وقناة عمان بتعليق أحمد الكعبي.

بث مباشر لمباراة السعودية والبحرين بكأس الخليج

ويقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة منتخب السعودية ضد نظيره منتخب البحرين اليوم في بطولة كأس الخليج العربي ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة منتخب السعودية ضد نظيره منتخب البحرين اليوم في بطولة كأس الخليج العربي بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.