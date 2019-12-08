اونلاين | بداية الشوط الثاني اونلاين قناة الكأس مباراة السعودية والبحرين يلاكورة بث مباشر السعودية kora match لايف بي ان سبورت |HD

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يسعي الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية لحصد أول ألقابه مع منتخب "الصقور الخضر" مساء اليوم الأحد، عندما يلتقي منتخب البحرين في مواجهة نارية على الأراضي القطرية، ضمن منافسات المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24"، وهي المباراة التي ستقام على ستاد عبد الله بن خليفة الخاص بنادي "الدحيل" القطري.

رينارد يحلم بمعانقة "الذهب" مع منتخب السعودية COOL KORA:

يدخل "رينارد" مباراة اليوم بين منتخب السعودية ونظيره البحريني، وعينه على التتويج بكأس الخليج العربي 24 وحصد الميدالية الذهبية للبطولة الخليجية، حيث تولي المدرب الفرنسي قيادة منتخب "الصقور" في يوليو الماضي، وقاد الفريق في 8 مباريات، حقق الفوز في 5 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراة وحيدة، وقاد المنتخب السعودي لنهائي "خليجي 24" بعدما تغلب على منتخب قطر صاحب الأرض والجمهور بهدف دون مقابل في الدور نصف النهائي.

منتخب السعودية يستهدف اللقب الرابع والبحرين يبحث عن أول ألقابه:

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مشاهدة بث مباشر YALLA SHOOT PLUS مباراة نهائي خليجي 24، يسعي منتخب السعودية للتتويج بلقب البطولة للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما حصد اللقب 3 مرات سابقة أعوام 1994، 2002، 2003، على الجانب الآخر يتطلع منتخب البحرين لتدوين اسمه في قائمة المنتخبات الفائزة باللقب عبر التاريخ، ويسعي لحصد أول ألقابه بالبطولة هذا العام على حساب المنتخب السعودي، تابع بث مباشر قناة "الاتحاد الآسيوي يوتيوب" لمتابعة النهائي الناري LIVE.

موعد نهائي كأس الخليج العربي بين السعودية والبحرين YALLA KORA:

حددت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي موعد المباراة النهائية لبطولة "خليجي 24" اليوم الأحد 8 / 12 / 2019 بين السعودية والبحرين، في تمام الساعة الرابعة بالتوقيت العالمي جرينتش، والسادسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة والمنامة، والثامنة مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، وستذاع المباراة النهائية عبر قنوات بي إن سبورتس HD بتعليق "يوسف سيف"، وقنوات الكاس القطرية بتعليق "أحمد الطيب".

تفوق سعودي كاسح على البحرين قبل نهائي كأس الخليج KORA LIVE:

تابع مشاهدة بث مباشر مباراة نهائي كأس الخليج العربي عبر (جول العرب) اليوم الأحد، حيث يتسلح منتخب السعودية في المباراة النهائية لـ"خليجي 24" بتفوقه الكاسح على منتخب البحرين في تاريخ مواجهاتهما، حيث سبق وتقابل المنتخبين في 35 مباراة سابقة، فاز منتخب الصقور الخضراء في 19 مباراة، بينما كان الفوز حليف المنتخب البحريني في 7 مباريات، وحسم التعادل 9 مباريات بينهما.