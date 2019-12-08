اونلاين | نتيجة مباراة السعودية الان| مشاهدة مباراة السعوديه ضد البحرين بث مباشر kora live يلا شوت HD ماتش السعودية match watching

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتيجة مباراة السعودية الان| مشاهدة مباراة السعوديه ضد البحرين بث مباشر kora live يلا شوت HD ماتش السعودية match watching والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
جول كورة وسوف تقام المباراة بين منتخب السعودية ومنتخب البحرين في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة COOL KOORA وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي YALA SHOOOT PLUS.
يلا شوت بلس وكان منتخب البحرين قد نجح في الاطاحة بمنتخب العراق من دور النصف نهائي عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة هدفين لكل منتخب KOORA LIVE بينما صعد منتخب السعودية على حساب منتخب قطر بعد الفوز عليه بنتيجة هدف نظيف BEIN MATSH.
البث المباشر لمباراة السعودية والبحرين اليوم الأحد 8 كانون الأول/ديسمبر انطلاقاً من الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مباراة السعودية والبحرين ستكون منقولة على beIN SPORTS HD.
مشاهدة مباراة السعودية والبحرين في بث مباشر عبر الانترنت
كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT وعبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي: