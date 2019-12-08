اونلاين | نتيجة مباراة السعودية الان| مشاهدة مباراة السعوديه ضد البحرين بث مباشر kora live يلا شوت HD ماتش السعودية match watching

جول كورة وسوف تقام المباراة بين منتخب السعودية ومنتخب البحرين في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة COOL KOORA وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي YALA SHOOOT PLUS.

يلا شوت بلس وكان منتخب البحرين قد نجح في الاطاحة بمنتخب العراق من دور النصف نهائي عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة هدفين لكل منتخب KOORA LIVE بينما صعد منتخب السعودية على حساب منتخب قطر بعد الفوز عليه بنتيجة هدف نظيف BEIN MATSH.