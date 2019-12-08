اونلاين | KSA Alkass مشاهدة مباراة السعودية والبحرين نهائي خليجي 24 بث مباشر السعودية اونلاين كورة لايفbein

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حيث يجمع ملعب عبدالله بن خليفة في نادي الدحيل، مباراة مرتقبة بين منتخب السعودية ومنتخب البحرين، في نهائي كأس الخليج "خليجي 24".

كيف وصل السعودية والبحرين للمباراة النهائية

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تصدر المنتخب السعودي المجموعة الثانية LIVE KORA برصيد 6 نقاط، متفوقاً على البحرين والكويت وعمان، ثم أقصى منتخب قطر صاحب الأرض والجمهور بعدف نظيف في نصف النهائي.

بينما حل منتخب البحرين KORA ON LINE ثانياً بعد منتخب السعودية في نفس المجموعة برصيد 4 نقاط، ثم أقصى منتخب العراق في نصف النهائي بركلات الترجيح.

التشكيل المتوقع للمنتخب البحريني في مواجهة السعودية

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وسيدخل المدرب هيليو سوزا LIVE7HD المدير الفني للمنتخب البحريني المباراة بالتشكيل التالي:

سيد علاوي

محمد علي – أحمد بوغمار – عبدالله الهزاع – وليد الحيام

محمد عبدالوهاب – محمد الهردان

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سيد سعيد – عبدالوهاب الملود – محمد جاسم مرهون

تياجو فيرنانديز

التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي في مواجهة منتخب البحرين

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بينما سيكون التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية kooora4live ضد قطر كما يلي

فواز القرني

سلطان العبدالله – محمد الخبراني – حسن التمباكتي – ياسر الشهراني

سلمان الفرج – عبدالله عطيف – سالم الدوسري

هاتان باهبري – فراس البريكان – عبدالله المالك

موعد مباراة البحرين والسعودية والقنوات الناقلىة لها

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وتنقل المباراة اليوم الأحد 8 ديسمبر في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت الإمارات، وهي منقولة على عدة قنوات وهي BEIN SPORTS HD المفتوحة بتعليق يوسف سيف، و ALKASS ONE HD بتعليق خليل البلوشي و ALKASS TWO HD بتعليق أحمد الطيب و OMAN SPORTS HD بتعليق أحمد الكعبي و KUWAIT SPORTS HD بتعليق إبراهيم الهشال.