اونلاين | «كول كورة Suady»: مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر beIN سبورت المفتوحة saudi arabia vs bahrain LIVE نهائي خليجي

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مواجهة خاصة بين طرفان من المجموعة الثانية النارية التي شهدتها البطولة.

تقام مباراة منتخب السعودية والبحرين في نهائي كأس الخليج “خليجي 24″، على أرضية ملعب “عبدالله بن خليفة” بنادي الدحيل بالعاصمة القطرية الدوحة والذي يتسع الى 12 ألف متفرج، وتنطلق المباراة فى تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت جرينتش.

وفي مواجهة جديدة عقب فوز منتخب السعودية في دور المجموعات بثنائية نظيفة، يسعى منتخب الخضر لمواصلة التفوق، وتحقيق اللقب خاصة عندما يواجه منتخب عنيدًا أبى أن يستسلم للخروج من المسابقة وعاد من بعيد بعدما كان لديه نقطة واحدة خلال دور المجموعات لينتفض ويصل للمباراة النهائية.

منتخب السعودية تمكن من التأهل عن المجموعة الثانية محتلًا المركز الأول برصيد 6 نقاط، مصطحبًا معه منتخب البحرين صاحب الوصافة والأربع نقاط وبفارق الأهداف عن حامل اللقب منتخب عمان.