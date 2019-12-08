رياضة | مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير عن اقتراب النادي الأهلي خلال الساعات المقبلة للتوقيع مع لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي محمود عبد المنعم كهربا.

وتواصل مسؤولو الأهلي مع اللاعب كهربا خلال الساعات الماضية، وأعلنوه باقتراب توقيعه للقلعة الحمراء بعد الدخول في مفاوضات معه.

كما نجح الأهلي في إقناع رينيه فايلر المدير الفني للفريق بأهمية كهربا وضرورة التعاقد معه من الناحية الفنية، كما تم الوصول لاتفاق مع اللاعب على راتبه.

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ومن المقرر أن تكون هناك جلسة ستجمع كهربا لتوقيع العقود الليلة أو غدا في ظل الوصول لصيغة اتفاق بين اللاعب وإدارة الأهلي وحسم الأمور.

ويحق لكهربا التوقيع للأهلي واللعب للأحمر بعد فتح موسم الانتقالات الشتوي في يناير بعد تسديد الشرط الجزائي في عقده مع ناديه البرتغالي.

كان كهربا قد رحل عن الزمالك بداعي بطلان عقده مع نادي الزمالك في الانتقالات الصيفية الماضية، وانتقاله إلى الدوري البرتغالي عبر بوابه فريق أفيس .