رياضة | ليستر سيتي يحقق رقماً قياسياً غير مسبوقاً في تاريخه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليستر سيتي يحقق رقماً قياسياً غير مسبوقاً في تاريخه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي ليستر سيتي فوزاً كاسحاً على مضيفه أستون فيلا برباعية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي شهده ملعب فيلا بارك بمدينة بيرمنجهام اليوم الأحد.

وواصلت كتيبة المدرب الأيرلندي بيرندان رودجرز مطاردة ليفربول في المركز الثاني، وحافظوا على فارق النقاط الثمانية مع المتصدر ليفربول، الذي سحق بورنموث بثلاثية يوم أمس في نفس الجولة.

أهداف المباراة

وواصل النجم الإنجليزي جيمي فاردي تألقه وتربعه على صدارة هدافي الدوري، بتسجيل هدفين من رباعية فريقه، بينما تكفل النيجيري كيلتشي إيناتشو وجوني إيفانز بتسجيل الهدفين الآخرين، بينما سجل جاك جيرليش هدف الفيلانز الوحيد.

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رقم قياسي تاريخي

وبفوز اليوم، حقق ليستر سيتي فوزه الثامن على التوالي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهو إنجاز تاريخي يحدث للمرة الأولى في تاريخ ليستر على الإطلاق، بل ولم يتحقق هذا الرقم خلال موسم 2015-2016 التاريخي الذي حقق فيه الفريق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

رقم تاريخي لفاردي

وسجل فاردي في ثمان مباريات على التوالي هذا الموسم، في ظاهرة تحدث له للمرة الثانية بعد موسم 2015-2016 ليصبح ثاني مهاجم عبر تاريخ البريمييرليج الذي يصب لهذا الإنجاز مرتين، بعد نجم مانشستر يونايتد السابق رود فان نيستلروي، الذي حقق هذا الإنجاز مرتين عامي 2002 و 2003.