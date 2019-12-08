رياضة | مشاهد مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع Alkass SPORT شاهد ماتش السعودية KSA SPORT

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رابط مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر كورة ستار يلا شوت السعودية بث مباشر السعودية ضد البحرين اونلاين يوتيوب بدون تقطيع، حيث تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ملعب خليفة الدوري، لمتابعة المباراة الحاسمة بين المنتخب السعوديي ونظيره البحريني، مساء اليوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019، في نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" المقام في قطر.

موعد مباراة السعودية ضد البحرين في نهائي خليجي 24:-

يلا شوت YALLAHO SHOOT السعودية ضد البحرين بث مباشر السعودية كورة انلاين، KORA GOAL السعودية ضد البحرين بث مباشر يوتيوب الاسطورة كورة لايف بث مباشر مباراة السعودية، من المقرر أن تقام مباراة السعودية ضد البحرين، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي والبحرين والعراق، والساعة الخامسة بتوقيت جرينتش، وتأهل المنتخب السعودي عن المجموعة الثانية؛ بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة، برصيد 6 نقاط، فيما تأهل منتخب البحرين صاحب المركز الثاني من نفس المجموعة برصيد 4 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد البحرين في نهائي خليجي 24:-

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وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd1، التابعة لشبكة bein sports؛ وقناة الكأس، وقناة عمان سبورت، وقناة الكويت سبورت، المالكين لحقوق البث الحصري لمباريات كأس الخليج العربي "خليجي 24".

بث مباشر مباراة مباراة السعودية ضد البحرين في نهائي خليجي 24:-

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الأحد، ويمكنكم مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش السعودية ضد البحرين، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة السعودية ضد البحرين في خليجي 24، وتأهل المنتخب السعودي إلى نهائي كأس الخليج، بعدما حقق فوزا ثمينا على المنتخب القطري في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الخميس، على ملعب خليفة الدولي، ضمن منافسات دور نصف النهائي بالبطولة.

يلا شوت koora goal توداي نيوز نتيجة مباراة السعودية اليوم بث مباشر يلا شوت، فيما خطف المنتخب البحريني بطاقة التأهل إلى الدور النهائي، بعد فوزه على المنتخب العراقي، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بهدفين لمثلهم، في مباراة اليوم من نصف نهائي كأس الخليج العربي.