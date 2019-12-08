رياضة | هوكي سيدات الشرقية يتوج بلقب بطولة إفريقيا للأندية للمرة الأولى في تاريخه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هوكي سيدات الشرقية يتوج بلقب بطولة إفريقيا للأندية للمرة الأولى في تاريخه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج فريق هوكي سيدات الشرقية بلقب بطولة إفريقيا للأندية للمرة الأولى في تاريخه عقب تفوقه على جي أر إيه الغاني بهدف نظيف في المباراة النهائية.

وأقيمت بطولة إفريقيا للأندية أبطال للدوري رجال وأنسات في الفترة من ١ ديسمبر وحتى الثاني من نفس الشهر، وبمشاركة ١٣ ناديًا ٦ أندية للرجال و٧ فرق للسيدات

Advertisements

وكان سيدات الهوكي قد نجحن في الوصول للمباراة النهائية، بعدما خاض الفريق ثلاث مباريات خلال البطولة فاز في مبارتين وتعادل في مباراة واحدة.

ونجح الفريق في التعادل مع آنسات فريق رفنيو الغاني بثلاثة أهداف لكل منهما، في المباراة الافتتاحية للبطولة، والفوز على فريق آنسات يوبي ديزرت كوين النيجيري بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يختتم مبارياته بالفوز على فريق آنسات البوليس الغاني بثلاثة أهداف نظيفة.

والجدير بالذكر أن الجهاز الفنى لفريق آنسات الشرقية يتكون من أحمد طلعت مدير فني، ومصطفى خليل مدرب عام، ومدام سمية عبد العزيز اخصائية اجتماعية، والدكتور أحمد عبد الكافى مدرب حراس مرمى، والكابتن طارق أحمد مدير إداري، والدكتور محمد بدر مدرب أحمال، ورنا هشام مساعد محللة أداء، وأسامة سلطان عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الفريق.