رياضة | فوز البنك الأهلي وشبان قنا وتعادل المنيا في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز البنك الأهلي وشبان قنا وتعادل المنيا في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيم اليوم الأحد ثلاث مباريات في إفتتاح الجولة الثامنة لمنافسات مجموعة الصعيد، في دوري القسم الثاني.

حيث حقق البنك الأهلي بقيادة عيد مرازيق فوزا غاليا خارج ملعبه على فريق سوهاج بهدف محمد حامد في الدقيقة 28 من الشوط الأول ويعود للصدارة مؤقتا في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب سوهاج.

وتعادل فريق المنيا على ملعبه بقيادة طارق السيد مع فريق تليفونات بني سويف بقيادة أحمد شعبان في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على استاد جامعة المنيا.

وحقق فريق شبان قنا الفوز على فريق طهطا، بهدف أحمد الجبلاوى في الدقيقة الثانية الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

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وشهد اللقاء طرد حارس مرمى شبان قنا في الدقيقة 44 من الشوط الأول لتعمده لمسه الكرة بيده من خارج منطقة الجزاء.

وتقام يوم الاربعاء 3 مباريات، هي الألومنيوم مع الإعلاميين، وبترول أسيوط مع ديروط، وبني سويف مع الفيوم.

ترتيب المجموعة الأولى

1- البنك الأهلي 18 نقطة

2- بنى سويف 16 نقطة

3- شبان قنا 16 نقطة

4- تليفونات بني سويف 14 نقطة

5- الألومنيوم 12 نقطة

6- بترول أسيوط 8 نقاط

7- سوهاج 8 نقاط

8- المنيا 8 نقاط

9- الإعلاميين 7 نقاط

10- الفيوم 7 نقاط

11- ديروط 5 نقاط

12- طهطا 4 نقاط