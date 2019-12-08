رياضة | التعادل يحسم لقاء المنيا وتليفونات بني سويف بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل يحسم لقاء المنيا وتليفونات بني سويف بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق المنيا مع فريق تليفونات بني سويف بدون أهداف، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب إستاد الجامعه بجامعه المنيا اليوم الأحد وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة، لمسابقه دوري القسم الثاني

وجاءت تشكيل المنيا مكون من : محمد حسانين، برسوم محروس، حازم مصطفي، أحمد كاستيلا، أيمن ناصر، داوودا، عمرو فيرون، محمد سماره، وائل علي، بدوي عاشور، عبدالعزيز الشاعر.

وجاء تشكيل تليفونات بني سويف مكون من : مصطفى حسن، محمد عبدالرازق، وائل مصطفي، أحمد فتحي، محمود عبده، أحمد النحاس، نانا، أحمد رضا، مانجا، صلاح فتحي، مصطفى كشري.

بدأت المباراة قويه من جانب الفريقين حيث شهدت الدقيقة 28 مقصيه من عبدالعزيز الشاعر لكن ضعيفه وسهله في يد حارس التليفونات، ثم في الدقيقة 30 تصويبه قويه من وائل علي تعلو المرمي بسنتمترات، ثم في الدقيقة 35 عرضيه من بدوي عاشور لكن لم تجد من يسكنها الشباك.

وفي الدقيقة 44 أهدر مصطفي كشري فرصه الهدف الأول للتليفونات، واحتسب حكم اللقاء دقيقتين وقت بدل ضائع لم تشهد اي جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي

بدأ الشوط الثاني بتغيير أحمد عصام بدلاً من بدوي عاشور في الدقيقة 10 ثم في الدقيقة 12 فرصه هدف مؤكد يضيع من وائل علي.

وشهدت الدقيقة 13 فرصة هدف محقق من مصطفى كشري مهاجم التليفونات ويتصدي لها أيمن ناصر ببراعه من داخل المرمي.

وفي الدقيقة 18 حصل وائل علي علي بطاقه صفراء للاعتراض، وفي الدقيقة 27 شارك عمرو عثمان على حساب وائل علي، وفي الدقيقة 35 حصل أحمد رضا علي بطاقه صفراء للمطالبة بالحصول على ركلة حرة.

وفي الدقيقة 37 دفع المنيا بالبديل علي دياب بدلاص من داوودا، وحصل أحمد كاستيلا علي بطاقه صفراء نتيجه عرقله لاعب التليفونات ثم تصويبه قويه من أحمد رضا يتصدي لها حارس المنيا ببراعه، وفي الدقيقة 40 حل أحمد عاطف مكان مصطفي كشري، وفي الدقيقة 41 حل أحمد إبراهيم مكان صلاح فتحي، وفي الدقيقة 44 حصل أحد أعضاء الجهاز الفني للتليفونات علي طرد للاعتراض، واحتسب حكم اللقاء 5 دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد اي جديد لتنتهي المباراه بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وأدار المباراه تحكيميا محمد الشرقاوي حكم ساحه عاونه كل وائل عاطف مساعد أول، وعز الدين جمال مساعد ثان، والحكم الرابع وليد عامر، وراقب اللقاء من لجنه الحكام أسامه فواد، ومن لجنه المسابقات أحمد عبدالحميد.

ترتيب المجموعة الأولى

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1- البنك الأهلي 18 نقطة

2- بني سويف 16 نقطة

3- شبان قنا 16 نقطة

4- تليفونات بني سويف 14 نقطة

5- الألومنيوم 12 نقطة

6- بترول أسيوط 8 نقاط

7- سوهاج 8 نقاط

8- المنيا 8 نقاط

9- الإعلاميين 7 نقاط

10- الفيوم 7 نقاط

11- ديروط 5 نقاط

12- طهطا 4 نقاط

