شكرا لقرائتكم انفوجراف.. مواجهات دور الـ 16 من كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إختتمت اليوم مباريات دور الـ32 لكأس مصر بمواجهة طنطا و أسوان والتى أسفرت عن تأهل أسوان بعد الفوز بضربات الترجيح ليكتمل عدد الأندية المتأهلة لدور الـ16 وهم :

المباراة الأولى ستكون بين الأهلى والترسانة بعدما نجح الفريق الأحمر فى حجز مقعده عقب التغلب على بنى سويف بنتيجة 3/1، فيما فجر الترسانة مفاجأة قوية بالتغلب على إنبى 4/3 بركلات الجزاء.

أبو قير للأسمدة كان المفاجأة الأبرز بعدما نجح فى إقصاء الانتاج الحربى من البطولة بعد الفوز بنتيجة 4/2 بركلات الجزاء، ليواجه حرس الحدود الذى تأهل إلى هذا الدور بالتغلب على بتروجت بهدف نظيف.

الاتحاد و أسوان

الاتحاد السكندرى استطاع أن يحجز مقعده فى دور الـ 16 بعدما تغلب النصر بهدف نظيف ليواجه سيد البلد فريق أسوان.

المقاولون والمصري

المقاوولن العرب وفى سلسلة نتائجه الإيجابية مؤخراً استطاع أن يتخطى الجزيرة المطروحى بهدفين نظيفين ليتأهل لمواجهة المصرى فى دور الـ 16 بعدما تغلب المصرى على قنا برباعية نظيفة.

الزمالك وسموحة

الزمالك وفى أول مهمة لمدربه الجديد كارتيرون استطاع أن يتأهل إلى دور الـ 16 بعد الفوز على الشرقية بنتيجة 3/1 ليواجه سموحة الذى تأهل بعد الفوز على العبور بهدف نظيف.

Advertisements

دجلة واف سى مصر

يلتقى وادى دجلة مع إف سى مصر فى دور الـ 16 بعدما نجح الفريق الدجلاوى فى حجز تأشيرة التأهل عقب تغلبه على بيلا برباعية نظيفة، فيما تخطى إف سى مصر فريق الجونة بنتيجة 4/3 بركلات الجزاء ليتأهل لدور الـ 16.

طلائع الجيش والمقاصة

يواجه طلائع الجيش فريق مصر المقاصة فى دور الـ 16، بعدما نجح الطلائع فى تخطى دكرنس بهدف نظيف، وكان المقاصة قد تخطى فاركو بنتيجة 2/0.

الإسماعيلى وبيراميدز

بيراميدز كان صاحب أكبر نتيجة فى دور الـ 32 بعدما فاز على النجوم بنتيجة 6/1، ليواجه الاسماعيلى الذى تخطى الاعلاميين بنتيجة 2/0.